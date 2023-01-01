2019 Gunnar Cycles USA Track Star Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
430
480
500
520
540
560
580
600
620
640
Stack
458mm
471mm
487mm
512mm
526mm
545mm
565mm
584mm
602mm
621mm
Reach
381mm
384mm
390mm
403mm
409mm
404mm
408mm
413mm
412mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.2:1
1.23:1
1.25:1
1.27:1
1.29:1
1.35:1
1.38:1
1.41:1
1.46:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
480mm
515mm
535mm
555mm
575mm
595mm
615mm
635mm
655mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
495mm
505mm
520mm
535mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
3.8deg
1.9deg
359.9deg
0.2deg
359.8deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
73.5deg
74deg
74deg
74deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Seat Tube Angle
76deg
75.5deg
75deg
75.5deg
75deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
95mm
107mm
122mm
98mm
112mm
132mm
152mm
172mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
35mm
35mm
35mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
275.5mm
275.5mm
275.5mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
380mm
380mm
380mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
400mm
400mm
Chainstay Length Horizontal
378.4mm
378.4mm
378.4mm
390.4mm
390.4mm
390.4mm
390.4mm
390.4mm
395.5mm
395.5mm
Front-Center
543mm
546mm
551mm
566mm
572mm
572mm
582mm
592mm
596mm
605mm
Front-Center Horizontal
542.6mm
544.6mm
549.6mm
562.6mm
568.6mm
568.6mm
578.6mm
588.6mm
592.5mm
602.5mm
Wheelbase
921mm
923mm
928mm
953mm
959mm
959mm
969mm
979mm
988mm
998mm
Fork Offset/Rake
35mm
35mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
343mm
343mm
343mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
Trail
55.5mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
65.1mm
high
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.2mm
50.6mm
55.6mm
62.6mm
59.8mm
59.8mm
59.8mm
59.8mm
59.8mm
59.8mm
Wheel Flop
15.1mm
13.9mm
15.3mm
17.3mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
708mm
728mm
753mm
774mm
791mm
809mm
828mm
847mm
865mm
884mm
Tire to Pedal Spindle
62.5mm
170 mm cranks
65.5mm
170 mm cranks
70.5mm
170 mm cranks
60mm
170 mm cranks
66mm
170 mm cranks
66mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Base Build
430
480
500
520
540
560
580
600
620
640
Wheel Size
650C
571 mm BSD
650C
571 mm BSD
650C
571 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
621mm
621mm
621mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1542mm
1544mm
1549mm
1625mm
1631mm
1631mm
1641mm
1651mm
1660mm
1670mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:http://gunnarbikes.com/site/track-star/