2025 Canyon Bicycles Ultimate CF SLX 8 Di2
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
573mm
596mm
613mm
635mm
656mm
681mm
701mm
Reach
428mm
446mm
459mm
473mm
490mm
509mm
529mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.34:1
1.34:1
1.34:1
1.34:1
1.34:1
1.33:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
516mm
529mm
546mm
555mm
569mm
594mm
609mm
Top Tube Slope
17.3deg
16deg
14.4deg
13.3deg
12.1deg
11.3deg
10.2deg
Head Tube Angle
70deg
71.2deg
72.8deg
73.25deg
73.3deg
73.5deg
73.8deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
88mm
107mm
121mm
142mm
162mm
188mm
206mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
251mm
-27mm
-27mm
-27mm
-27mm
-27mm
-27mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
413mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
403.5mm
403.5mm
403.5mm
403.5mm
406.5mm
408.5mm
408.5mm
Front-Center
576.2mm
580.2mm
583.1mm
589.1mm
601mm
624.8mm
637.7mm
Front-Center Horizontal
571.6mm
575.6mm
578.6mm
584.6mm
596.5mm
620.5mm
633.5mm
Wheelbase
975mm
979mm
982mm
988mm
1003mm
1029mm
1042mm
Fork Offset/Rake
-36.1mm
-45.9mm
-45.5mm
-55.1mm
-65.5mm
-65.8mm
-74.9mm
Trail
156.4mm
very high
64.2mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
71.4mm
high
82.2mm
very high
82.3mm
very high
91.3mm
very high
Mechanical Trail
146.9mm
60.7mm
59.1mm
68.4mm
78.7mm
78.9mm
87.7mm
Wheel Flop
50.3mm
19.6mm
17.5mm
19.7mm
22.6mm
22.4mm
24.5mm
Standover Height
720mm
748mm
775mm
801mm
828mm
851mm
874mm
Tire to Pedal Spindle
87.2mm
165 mm cranks
364.2mm
170 mm cranks
364.6mm
172.5 mm cranks
370.6mm
172.5 mm cranks
380mm
175 mm cranks
403.8mm
175 mm cranks
416.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
86mm
165 mm cranks
-197mm
170 mm cranks
-199.5mm
172.5 mm cranks
-199.5mm
172.5 mm cranks
-202mm
175 mm cranks
-202mm
175 mm cranks
-202mm
175 mm cranks
SLX 8 Di2 Build
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
648mm
92mm
92mm
92mm
92mm
92mm
92mm
Bike Length with Tires
1623mm
1071mm
1074mm
1080mm
1095mm
1121mm
1134mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
390mm
390mm
390mm
410mm
410mm
410mm
120mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
159 cm
to165 cm
165 cm
to171 cm
171 cm
to178 cm
178 cm
to185 cm
185 cm
to192 cm
192 cm
to198 cm
198 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
