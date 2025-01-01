2024 Kona Bicycle Company Dew Deluxe
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
569mm
607mm
644mm
682mm
Reach
398mm
423mm
439mm
465mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.43:1
1.47:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
470mm
520mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
550mm
597mm
636mm
686mm
Top Tube Slope
17.9deg
15.7deg
13.9deg
11.4deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73deg
72deg
Head Tube Length
135mm
175mm
215mm
255mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Front-Center
636mm
675mm
705mm
744mm
Front-Center Horizontal
632.5mm
671.5mm
701.5mm
740.5mm
Wheelbase
1077mm
1116mm
1146mm
1185mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
70.2mm
high
70.2mm
high
70.2mm
high
70.2mm
high
Mechanical Trail
65.9mm
65.9mm
65.9mm
65.9mm
Wheel Flop
22.6mm
22.6mm
22.6mm
22.6mm
Standover Height
687mm
722mm
757mm
798mm
Tire to Pedal Spindle
127mm
170 mm cranks
166mm
170 mm cranks
196mm
170 mm cranks
235mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Deluxe Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1755mm
1794mm
1824mm
1863mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://konaworld.com/products/dew-dl