2016 Kona Bicycle Company Dew Base
- Category
- Hybrid
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
46
48
52
55
57
59
Stack
558mm
577mm
596mm
615mm
634mm
652mm
Reach
383mm
391mm
400mm
406mm
415mm
424mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.48:1
1.49:1
1.51:1
1.53:1
1.54:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
480mm
520mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
538mm
556mm
576mm
594mm
615mm
636mm
Top Tube Slope
12.8deg
12.5deg
10.1deg
8.9deg
8.8deg
8.5deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Front-Center
618mm
632mm
645mm
661mm
677mm
693mm
Front-Center Horizontal
613.5mm
628.5mm
643.5mm
657.5mm
673.5mm
689.5mm
Wheelbase
1058mm
1073mm
1088mm
1102mm
1118mm
1134mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
72.7mm
high
72.7mm
high
72.7mm
high
72.7mm
high
72.7mm
high
72.7mm
high
Mechanical Trail
68.3mm
68.3mm
68.3mm
68.3mm
68.3mm
68.3mm
Wheel Flop
23.4mm
23.4mm
23.4mm
23.4mm
23.4mm
23.4mm
Standover Height
705mm
725mm
760mm
785mm
805mm
824mm
Tire to Pedal Spindle
102mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
145mm
170 mm cranks
161mm
170 mm cranks
177mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Base Build
46
48
52
55
57
59
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1750mm
1765mm
1780mm
1794mm
1810mm
1826mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHybrid
Source:https://archive.konaworld.com/archive/2016/dew.cfm