2020 Specialized Bicycles Allez Sprint
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
502mm
514mm
533mm
554mm
583mm
604mm
Reach
375mm
380mm
385mm
395mm
400mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.35:1
1.38:1
1.4:1
1.46:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
519mm
527mm
538mm
554mm
567mm
578mm
Top Tube Slope
6.8deg
5.9deg
5.7deg
5.7deg
6.6deg
5.7deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
100mm
110mm
130mm
150mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
Chainstay Length Horizontal
399.1mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
399.1mm
401.1mm
Front-Center
564mm
566mm
577mm
589mm
602mm
608mm
Front-Center Horizontal
559.9mm
561.9mm
572.9mm
584.9mm
597.9mm
603.9mm
Wheelbase
959mm
961mm
972mm
984mm
997mm
1005mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
54.5mm
54.5mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
17.9mm
15.9mm
15.9mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
732.3mm
745.8mm
765.5mm
784.3mm
808.3mm
833.8mm
Tire to Pedal Spindle
57mm
170 mm cranks
59mm
170 mm cranks
67.5mm
172.5 mm cranks
79.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Sprint Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1633mm
1635mm
1646mm
1658mm
1671mm
1679mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez-sprint-comp/p/154234?color=239540-154234