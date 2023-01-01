2020 Specialized Bicycles Allez Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
Stack
516mm
535mm
552mm
570mm
596mm
627mm
649mm
Reach
365mm
374mm
376mm
380mm
385mm
390mm
396mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
1.55:1
1.61:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
510mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
501mm
515mm
542mm
552mm
564mm
579mm
591mm
Top Tube Slope
11.9deg
10.4deg
9.1deg
8.8deg
9.3deg
10.4deg
9.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.25deg
75.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
155mm
180mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
77mm
76mm
76mm
74.5mm
74.5mm
Bottom Bracket Height
260mm
260mm
260mm
261mm
261mm
262.5mm
262.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
412.9mm
412.9mm
412.9mm
413.1mm
413.1mm
413.3mm
413.3mm
Front-Center
567mm
575mm
576mm
585mm
593mm
607mm
614mm
Front-Center Horizontal
561.1mm
569.1mm
570.1mm
577.9mm
585.9mm
600.7mm
607.7mm
Wheelbase
974mm
982mm
983mm
991mm
999mm
1014mm
1021mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
63.2mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.8mm
mid/neutral
50.8mm
mid/neutral
47.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.9mm
55.7mm
51.5mm
51.5mm
48.7mm
48.7mm
45.9mm
Wheel Flop
19mm
17mm
15.1mm
15.1mm
13.8mm
13.8mm
12.7mm
Standover Height
697mm
720mm
745mm
763mm
785mm
813mm
839mm
Tire to Pedal Spindle
65mm
165 mm cranks
73mm
165 mm cranks
69mm
170 mm cranks
78mm
170 mm cranks
81mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
165 mm cranks
95mm
165 mm cranks
90mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
86mm
175 mm cranks
87.5mm
175 mm cranks
87.5mm
175 mm cranks
Base Build
44
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1648mm
1656mm
1657mm
1665mm
1673mm
1688mm
1695mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez/p/184447?color=302106-184447&searchText=90021-7344