2018 Fairlight Cycles Strael Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Unlisted
Geometry
51T
51R
54R
54T
56T
56R
58T
58R
61R
61T
Stack
557mm
530mm
551mm
579mm
600mm
564mm
619mm
583mm
602mm
639mm
Reach
370mm
383mm
386mm
378mm
380mm
394mm
389mm
402mm
410mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.38:1
1.43:1
1.53:1
1.58:1
1.43:1
1.59:1
1.45:1
1.47:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
514mm
510mm
532mm
536mm
557mm
545mm
575mm
564mm
583mm
592mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
531mm
536mm
550mm
545mm
558mm
566mm
573mm
580mm
594mm
594mm
Top Tube Slope
7deg
4.3deg
4.4deg
6.9deg
7deg
4.4deg
7deg
4.4deg
4.4deg
7.1deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73.5deg
73deg
73deg
73.5deg
Head Tube Length
140mm
110mm
130mm
160mm
180mm
140mm
200mm
160mm
180mm
220mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
266mm
Chainstay Length
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
Front-Center
585mm
585mm
590mm
590mm
594mm
592mm
609mm
605mm
619mm
630mm
Front-Center Horizontal
580.6mm
580.6mm
585.6mm
586.6mm
589.6mm
587.6mm
604.6mm
601.6mm
615.6mm
626.6mm
Wheelbase
993mm
993mm
998mm
999mm
1002mm
1000mm
1017mm
1014mm
1028mm
1039mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
381mm
381mm
381mm
381mm
381mm
381mm
381mm
381mm
381mm
381mm
Trail
66mm
high
62.8mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.6mm
59.8mm
56.9mm
56.9mm
54.1mm
51.3mm
54.1mm
51.3mm
51.3mm
52.7mm
Wheel Flop
19.9mm
18.5mm
17.1mm
17.1mm
15.8mm
14.6mm
15.8mm
14.6mm
14.6mm
15.4mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
78.5mm
172.5 mm cranks
78.5mm
172.5 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
121mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Base Build
51T
51R
54R
54T
56T
56R
58T
58R
61R
61T
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
23mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
668mm
Bike Length with Tires
1671mm
1671mm
1676mm
1677mm
1680mm
1678mm
1695mm
1692mm
1706mm
1707mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://fairlightcycles.com/strael/strael-105/