2017 Fuji Bikes Touring Base
Geometry
XS (49cm)
M (54cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXXL (64cm
Stack
491mm
533mm
553mm
571mm
610mm
Reach
378mm
367mm
374mm
389mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.45:1
1.48:1
1.47:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
540mm
560mm
580mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
540mm
555mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
2.2deg
1.8deg
1.9deg
1.7deg
-0.2deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
135mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
432.7mm
432.7mm
432.7mm
432.7mm
432.7mm
Front-Center
603.7mm
596.7mm
612.6mm
633.4mm
649.3mm
Front-Center Horizontal
598.3mm
591.3mm
607.3mm
628.3mm
644.3mm
Wheelbase
1031mm
1024mm
1040mm
1061mm
1077mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
66.3mm
high
59.9mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.3mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
Wheel Flop
21.3mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
Standover Height
760mm
801mm
821mm
839mm
878mm
Tire to Pedal Spindle
90.7mm
170 mm cranks
83.7mm
170 mm cranks
94.6mm
175 mm cranks
115.4mm
175 mm cranks
131.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
88mm
175 mm cranks
88mm
175 mm cranks
88mm
175 mm cranks
Base Build
XS (49cm)
M (54cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXXL (64cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1717mm
1710mm
1726mm
1747mm
1763mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
80mm
100mm
110mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://archive.fujibikes.com/2017/Fuji/touring9