2025 Cinelli Vigorelli Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
XS
S
M
L
Stack
478mm
497mm
514mm
530mm
Reach
359mm
384mm
410mm
435mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.29:1
1.25:1
1.22:1
Seat Tube Length, C-T
520mm
550mm
570mm
590mm
Seat Tube Length, C-C
480mm
510mm
530mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
526mm
558mm
587mm
Top Tube Length, Actual C-C
507mm
535mm
566mm
598mm
Top Tube Slope
-2.3deg
-3.4deg
-3.4deg
-3.6deg
Head Tube Angle
73deg
73deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
73.5deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
95mm
115mm
130mm
145mm
Bottom Bracket Drop
50mm
50mm
50mm
50mm
Bottom Bracket Height
289mm
287mm
289mm
289mm
Chainstay Length
377mm
377mm
377mm
377mm
Chainstay Length Horizontal
373.7mm
373.7mm
373.7mm
373.7mm
Front-Center
543mm
572mm
597mm
622mm
Front-Center Horizontal
540.3mm
570.3mm
594.3mm
619.3mm
Wheelbase
914mm
944mm
968mm
993mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
56.6mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.1mm
53.5mm
51.3mm
48.4mm
Wheel Flop
15.8mm
15.7mm
14.6mm
13.4mm
Tire to Pedal Spindle
34mm
170 mm cranks
65mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
119mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
Base Build
XS
S
M
L
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
26mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
674mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1592mm
1618mm
1646mm
1671mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Category TrendTrack/Fixed-gear
