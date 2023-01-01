2022 Jamis Bicycles Sequel Complete
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
15"
17"
19"
21"
23"
Stack
531mm
559mm
586mm
614mm
638mm
Reach
403mm
428mm
421mm
427mm
448mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.31:1
1.39:1
1.44:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
584.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
550mm
583mm
600mm
615mm
643mm
Top Tube Slope
18deg
14.7deg
12.5deg
10.1deg
7.3deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
120mm
150mm
180mm
210mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
65mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
274mm
279mm
279mm
Chainstay Length
435mm
440mm
445mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
429.3mm
434.4mm
440.2mm
446mm
446mm
Front-Center
605.7mm
655.4mm
634.1mm
650.8mm
668.7mm
Front-Center Horizontal
601.7mm
651.6mm
630.8mm
648mm
666mm
Wheelbase
1031mm
1086mm
1071mm
1094mm
1112mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
50mm
50mm
50mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
57.4mm
57.6mm
57.6mm
57.6mm
Wheel Flop
18.7mm
18.7mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
Standover Height
706mm
740mm
777mm
812mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
101.7mm
165 mm cranks
151.4mm
165 mm cranks
125.1mm
170 mm cranks
141.8mm
170 mm cranks
154.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
104mm
165 mm cranks
104mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
104mm
175 mm cranks
Complete Build
15"
17"
19"
21"
23"
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1709mm
1764mm
1749mm
1772mm
1790mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
175mm
Handlebar Width
680mm
680mm
680mm
700mm
700mm
Stem Length
40mm
40mm
50mm
50mm
60mm
Stem Angle
3deg
3deg
3deg
3deg
3deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.jamisbikes.com/bikes/urban-fitness/urban-fitness/sequel/