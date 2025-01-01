2026 OPEN Cycle U.P. 2.0
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
520mm
545mm
570mm
595mm
620mm
Reach
356mm
368mm
380mm
392mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.48:1
1.5:1
1.52:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
418mm
449mm
483mm
504mm
518mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
506mm
525mm
545mm
564mm
584mm
Top Tube Slope
14.1deg
13deg
11.7deg
11.8deg
12.6deg
Head Tube Angle
70deg
71.5deg
71.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Bottom Bracket Drop
82mm
77mm
75mm
73mm
72mm
Bottom Bracket Height
274mm
279mm
281mm
283mm
284mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
417mm
418mm
418.3mm
418.7mm
418.9mm
Front-Center
589mm
590mm
610mm
614mm
634mm
Front-Center Horizontal
583mm
585mm
605.7mm
609.3mm
630.1mm
Wheelbase
1000mm
1003mm
1024mm
1028mm
1049mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
76.4mm
high
66.4mm
high
66.4mm
high
59.8mm
mid/neutral
59.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
71.8mm
63mm
63mm
57.1mm
57.1mm
Wheel Flop
24.5mm
20mm
20mm
17.2mm
17.2mm
Standover Height
713mm
745mm
777mm
799mm
815mm
Tire to Pedal Spindle
63mm
170 mm cranks
64mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
2.0 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1712mm
1715mm
1736mm
1740mm
1761mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Source:https://opencycle.com/upper-20