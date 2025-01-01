2025 Mondraker Podium Carbon
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 100mm fork travel, 20% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
598mm
602mm
611mm
625mm
Reach
425mm
444mm
463mm
477mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.36:1
1.32:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
420mm
470mm
510mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
590mm
611mm
632mm
650mm
Top Tube Slope
22.7deg
19.5deg
15.1deg
12.4deg
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Effective Seat Tube Angle, Seat Tube Top
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Head Tube Length
85mm
90mm
100mm
115mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
305.7mm
305.7mm
305.7mm
305.7mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
425.1mm
425.1mm
425.1mm
425.1mm
Front-Center
705.9mm
727.9mm
727.9mm
747.8mm
Front-Center Horizontal
702.9mm
724.9mm
724.9mm
744.9mm
Wheelbase
1128mm
1150mm
1150mm
1170mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
98.7mm
very high
98.7mm
very high
98.7mm
very high
98.7mm
very high
Mechanical Trail
91.9mm
91.9mm
91.9mm
91.9mm
Wheel Flop
33.7mm
33.7mm
33.7mm
33.7mm
Tire to Pedal Spindle
165.3mm
170 mm cranks
187.2mm
170 mm cranks
187.2mm
170 mm cranks
207.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
135.7mm
170 mm cranks
135.7mm
170 mm cranks
135.7mm
170 mm cranks
135.7mm
170 mm cranks
Carbon Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
Tire Outer Diameter
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
Bike Length with Tires
1869.4mm
1891.4mm
1891.4mm
1911.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://mondraker.com/fr/fr/podium-rr-sl