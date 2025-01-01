2026 Giant Bicycles Defy Advanced 0
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
ML
L
XL
Stack
541mm
558mm
577mm
596mm
615mm
Reach
375mm
380mm
384mm
393mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.52:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
445mm
480mm
515mm
535mm
565mm
Top Tube Length, Actual C-C
530mm
545mm
560mm
575mm
595mm
Top Tube Slope
12.8deg
10.7deg
9deg
8.7deg
7.5deg
Head Tube Angle
71.8deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
135mm
150mm
175mm
195mm
215mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269.5mm
269.5mm
274.5mm
274.5mm
274.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.3mm
413.3mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
585.6mm
589.5mm
600mm
614.9mm
629.8mm
Front-Center Horizontal
580.8mm
584.8mm
595.9mm
610.9mm
625.9mm
Wheelbase
994mm
998mm
1010mm
1025mm
1040mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
60.6mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.6mm
53.6mm
53.6mm
53.6mm
53.6mm
Wheel Flop
18mm
16.1mm
16.1mm
16.1mm
16.1mm
Standover Height
733mm
762mm
796mm
814mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
76.1mm
165 mm cranks
75mm
170 mm cranks
85.5mm
170 mm cranks
97.9mm
172.5 mm cranks
112.8mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104.5mm
165 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
104.5mm
170 mm cranks
102mm
172.5 mm cranks
102mm
172.5 mm cranks
0 Build
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33.5mm
33.5mm
33.5mm
33.5mm
33.5mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
689mm
689mm
689mm
689mm
689mm
Bike Length with Tires
1683mm
1687mm
1699mm
1714mm
1729mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
410mm
430mm
430mm
450mm
450mm
Stem Length
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
166 cm
to174 cm
172 cm
to180 cm
178 cm
to186 cm
184 cm
to192 cm
190 cm
to198 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.giant-bicycles.com/us/defy-advanced-0-2026