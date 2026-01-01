2018 Specialized Bicycles Fuse Comp 6Fattie/29
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat upright stack and reachvs category
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
S
M
L
XL
XXL
Stack
605mm
614mm
629mm
643mm
661mm
Reach
400mm
420mm
440mm
458mm
476mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.46:1
1.43:1
1.4:1
1.39:1
Seat Tube Length, Unknown
394mm
434mm
470mm
505mm
555mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
575mm
608mm
633mm
656mm
679mm
Top Tube Slope
23.9deg
20deg
17.3deg
14.8deg
11.5deg
Head Tube Angle
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
74deg
Head Tube Length
100mm
110mm
115mm
130mm
150mm
Bottom Bracket Drop
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Bottom Bracket Height
317.2mm
317.2mm
317.2mm
317.2mm
317.2mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
427mm
427mm
427mm
427mm
427mm
Front-Center
686mm
708mm
735mm
760mm
786mm
Front-Center Horizontal
685mm
709mm
734mm
758mm
784mm
Wheelbase
1112mm
1136mm
1161mm
1185mm
1211mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length, Unknown
510mm
530mm
530mm
530mm
530mm
Trail
97.3mm
very high
97.3mm
very high
97.3mm
very high
97.3mm
very high
97.3mm
very high
Mechanical Trail
89.9mm
89.9mm
89.9mm
89.9mm
89.9mm
Wheel Flop
34.4mm
34.4mm
34.4mm
34.4mm
34.4mm
Standover Height
755mm
781mm
806mm
830mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
147.8mm
170 mm cranks
164.8mm
175 mm cranks
191.8mm
175 mm cranks
216.8mm
175 mm cranks
242.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
147.2mm
170 mm cranks
142.2mm
175 mm cranks
142.2mm
175 mm cranks
142.2mm
175 mm cranks
142.2mm
175 mm cranks
Comp 6Fattie/29 Build
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
Bike Length with Tires
1848.4mm
1872.4mm
1897.4mm
1921.4mm
1947.4mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
50mm
50mm
60mm
60mm
70mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 5 in
5 ft 5 in
to5 ft 10 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 4 in
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.specialized.com/ca/en/fuse-comp-6fattie29/p/129201?color=240178-129201