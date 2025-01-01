2007 Soma Fabrications Double Cross Canti Brake
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
42
50
46
48
52
54
56
58
60
62
Stack
549mm
549mm
549mm
549mm
555mm
559mm
573mm
602mm
631mm
640mm
Reach
373mm
377mm
381mm
385mm
389mm
395mm
395mm
402mm
403mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.46:1
1.44:1
1.43:1
1.43:1
1.42:1
1.45:1
1.5:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
500mm
460mm
480mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
523mm
548mm
531mm
540mm
556mm
567mm
576mm
592mm
602mm
612mm
Top Tube Slope
16.6deg
7.6deg
11.8deg
9.6deg
6deg
4.4deg
3.8deg
4.8deg
5.8deg
4.8deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
75deg
74.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
110mm
110mm
110mm
116mm
120mm
135mm
165mm
195mm
210mm
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
277mm
277mm
277mm
277mm
277mm
277mm
277mm
277mm
Chainstay Length
420mm
425mm
420mm
420mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
414.8mm
419.8mm
414.8mm
414.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
Front-Center
581mm
596mm
589mm
593mm
599mm
606mm
611mm
627mm
636mm
645mm
Front-Center Horizontal
577.2mm
587.2mm
585.2mm
589.2mm
595.2mm
602.2mm
616.2mm
622.2mm
633.2mm
637.2mm
Wheelbase
992mm
1007mm
1000mm
1004mm
1015mm
1022mm
1036mm
1042mm
1053mm
1057mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
65.2mm
high
Mechanical Trail
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
Wheel Flop
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
19.2mm
Standover Height
28.7mm
30.2mm
29.5mm
29.9mm
30.8mm
31.2mm
31.9mm
32.7mm
33.6mm
34.2mm
Tire to Pedal Spindle
68mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
132mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
Canti Brake Build
42
50
46
48
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1678mm
1693mm
1686mm
1690mm
1701mm
1708mm
1722mm
1728mm
1739mm
1743mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
