2017 Ritchey Design Road Logic Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
Stack
507mm
523mm
549mm
568mm
587mm
609mm
Reach
382mm
387mm
391mm
395mm
401mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.35:1
1.4:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
485mm
505mm
525mm
545mm
565mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
532mm
548mm
563mm
575mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
511mm
524mm
537mm
551mm
563mm
577mm
Top Tube Slope
3.3deg
3.6deg
4.8deg
4.9deg
4.8deg
5.1deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
115mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
404mm
404mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
575.3mm
581.3mm
588.1mm
591.1mm
603mm
613mm
Front-Center Horizontal
571mm
577mm
584mm
587mm
599mm
609mm
Wheelbase
975mm
981mm
993mm
996mm
1008mm
1018mm
Fork Offset/Rake
46mm
46mm
46mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
62.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.4mm
56.5mm
53.7mm
53.9mm
53.9mm
53.9mm
Wheel Flop
18.4mm
17mm
15.7mm
15.3mm
15.3mm
15.3mm
Tire to Pedal Spindle
64.3mm
170 mm cranks
70.3mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
80.1mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Base Build
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1657mm
1663mm
1675mm
1678mm
1690mm
1700mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://us.ritcheylogic.com/us_en/bike/frames/road-logic-frameset