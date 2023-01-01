1992 Ritchey Design Road Logic Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
62
Stack
464mm
482.2mm
499.3mm
518.4mm
537.6mm
556.8mm
576.1mm
595.2mm
Reach
389.4mm
395.3mm
392.1mm
396.4mm
400.8mm
410.1mm
419.7mm
424mm
Stack to Reach Ratio
1.19:1
1.22:1
1.27:1
1.31:1
1.34:1
1.36:1
1.37:1
1.4:1
Seat Tube Length, Unknown
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
530mm
540mm
550mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
515mm
530mm
540mm
550mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Bottom Bracket Drop
63mm
63mm
61mm
61mm
61mm
61mm
59mm
59mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
270mm
270mm
270mm
270mm
272mm
272mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
405.1mm
405.1mm
405.4mm
410.5mm
410.5mm
410.5mm
410.8mm
410.8mm
Front-Center
553.5mm
558.4mm
557.9mm
562.8mm
572.8mm
587.7mm
597.1mm
607.1mm
Front-Center Horizontal
549.9mm
554.9mm
554.6mm
559.5mm
569.5mm
584.5mm
594.2mm
604.2mm
Wheelbase
955mm
960mm
960mm
970mm
980mm
995mm
1005mm
1015mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
53.2mm
mid/neutral
53.2mm
mid/neutral
52.2mm
mid/neutral
52.2mm
mid/neutral
49.1mm
mid/neutral
49.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.8mm
53.8mm
51mm
51mm
50mm
50mm
47.2mm
47.2mm
Wheel Flop
15.7mm
15.7mm
14.5mm
14.5mm
14.2mm
14.2mm
13mm
13mm
Tire to Pedal Spindle
52.5mm
170 mm cranks
57.4mm
170 mm cranks
56.9mm
170 mm cranks
61.8mm
170 mm cranks
71.8mm
170 mm cranks
86.7mm
170 mm cranks
96.1mm
170 mm cranks
106.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
662mm
662mm
662mm
662mm
662mm
662mm
662mm
662mm
Bike Length with Tires
1617mm
1622mm
1622mm
1632mm
1642mm
1657mm
1667mm
1677mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://ritchey.vintagebicycledatabase.com/catalogs/ritchey/1992/1992RitcheyBicycles.pdf