2015 Raleigh Bikes RXC Base
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
533mm
556mm
570mm
592mm
606mm
625mm
Reach
377mm
378mm
386mm
394mm
405mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.5:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
545mm
560mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
3.5deg
4.2deg
3.6deg
3.8deg
3.2deg
3.2deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.25deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
135mm
150mm
175mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
67.5mm
65mm
65mm
62.5mm
62.5mm
62.5mm
Bottom Bracket Height
278.5mm
281mm
281mm
283.5mm
283.5mm
283.5mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.6mm
420mm
420mm
420.4mm
420.4mm
420.4mm
Front-Center
587.3mm
591.6mm
604.1mm
619.7mm
635.2mm
644.3mm
Front-Center Horizontal
583.4mm
588mm
600.6mm
616.5mm
632.1mm
641.2mm
Wheelbase
1003mm
1008mm
1020.6mm
1036.9mm
1052.4mm
1061.6mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
65.2mm
high
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.8mm
58.9mm
58.9mm
58.9mm
58.9mm
58.9mm
Wheel Flop
19.6mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
Standover Height
790mm
810mm
830mm
850mm
870mm
890mm
Tire to Pedal Spindle
71.3mm
170 mm cranks
73.1mm
172.5 mm cranks
85.6mm
172.5 mm cranks
98.7mm
175 mm cranks
114.2mm
175 mm cranks
123.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108.5mm
170 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
175 mm cranks
108.5mm
175 mm cranks
108.5mm
175 mm cranks
Base Build
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1695mm
1700mm
1712.6mm
1728.9mm
1744.4mm
1753.6mm
Crank Length
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
40cm
42cm
44cm
44cm
44cm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
—
6deg
—
—
—
—
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 4 in
to5 ft 7 in
5 ft 7 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 3 in
6 ft 3 in
to6 ft 5 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://community.raleighusa.com/bikes-archive/2015-cyclocross-bikes/2015-rxc-pro-disc