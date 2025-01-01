2025 Rivendell Bicycle Works Roadini Base Lugged
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
47cm
50cm
54cm
57cm
61cm
Stack
530mm
563mm
602mm
632mm
672mm
Reach
347mm
384mm
385mm
385mm
387mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.47:1
1.56:1
1.64:1
1.74:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
562mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Drop
67mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
263mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
440mm
445mm
450mm
456mm
466mm
Chainstay Length Horizontal
434.9mm
438.6mm
443.7mm
449.8mm
459.9mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
Standover Height
742mm
780mm
817mm
846mm
885mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
Base Lugged Build
47cm
50cm
54cm
57cm
61cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
660mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Published Sizing Recommendations
PBH
74.5 cm
to77.5 cm
78 cm
to83 cm
82 cm
to87 cm
85 cm
to90 cm
89 cm
to96 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
