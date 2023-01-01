2021 Pelago Bicycles Stavanger Outback Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
48
53
56
59
62
65
Stack
534mm
562mm
589mm
618mm
649mm
680mm
Reach
385mm
383mm
384mm
385mm
391mm
390mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.47:1
1.53:1
1.61:1
1.66:1
1.74:1
Seat Tube Length, C-TTT
480mm
530mm
560mm
590mm
620mm
650mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
535mm
545mm
565mm
580mm
595mm
610mm
Top Tube Slope
5.8deg
3.6deg
3.6deg
3.7deg
3.8deg
4.1deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
104mm
133mm
160mm
188mm
220mm
260mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
65mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
284mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
435.2mm
Front-Center
601.7mm
607.7mm
613.6mm
617.6mm
632.5mm
668mm
Front-Center Horizontal
597.6mm
603.6mm
609.6mm
613.6mm
628.6mm
664.8mm
Wheelbase
1032mm
1038mm
1044mm
1048mm
1063mm
1100mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Trail
57.7mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.9mm
52mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Wheel Flop
17mm
15.6mm
14.3mm
14.3mm
14.3mm
14.3mm
Standover Height
750mm
787mm
815mm
843mm
872mm
905mm
Tire to Pedal Spindle
82.7mm
170 mm cranks
88.7mm
170 mm cranks
94.6mm
170 mm cranks
98.6mm
170 mm cranks
113.5mm
170 mm cranks
149mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Base Build
48
53
56
59
62
65
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1730mm
1736mm
1742mm
1746mm
1761mm
1798mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.pelagobicycles.com/stavanger-outback.html