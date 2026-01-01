2026 Esker Cycles Hayduke LVS Fat
- Category
- Hardtail Fatbike
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Titanium
- Suspension
- 120mm fork travel, 30% sag
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
S1/SM
S2/MD
S3/LG
S4/XL
Stack
615mm
620mm
630mm
645mm
Reach
420mm
450mm
470mm
500mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.38:1
1.34:1
1.29:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
435mm
485mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
597mm
626mm
649mm
683mm
Head Tube Angle
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
105mm
110mm
120mm
140mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
341.3mm
360.3mm
360.3mm
360.3mm
Chainstay Length
600mm
600mm
600mm
600mm
Chainstay Length Horizontal
596.5mm
596.5mm
596.5mm
596.5mm
Front-Center
697.6mm
718.5mm
750.4mm
786.2mm
Front-Center Horizontal
694.5mm
715.5mm
747.5mm
783.5mm
Wheelbase
1291mm
1312mm
1344mm
1380mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
495mm
495mm
495mm
495mm
Trail
120.7mm
very high
128.5mm
very high
128.5mm
very high
128.5mm
very high
Mechanical Trail
111.5mm
118.8mm
118.8mm
118.8mm
Wheel Flop
42.7mm
45.5mm
45.5mm
45.5mm
Tire to Pedal Spindle
121.3mm
170 mm cranks
123.2mm
170 mm cranks
155.1mm
170 mm cranks
190.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
171.3mm
170 mm cranks
190.3mm
170 mm cranks
190.3mm
170 mm cranks
190.3mm
170 mm cranks
LVS Fat Build
S1/SM
S2/MD
S3/LG
S4/XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
4.5in
4.5in
4.5in
4.5in
Tire Outer Diameter
812.6mm
850.6mm
850.6mm
850.6mm
Bike Length with Tires
2103.6mm
2162.6mm
2194.6mm
2230.6mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Fatbike
