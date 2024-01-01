2024 Esker Cycles Hayduke Base
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Stack
596mm
598mm
603mm
612mm
626mm
645mm
Reach
402mm
420mm
450mm
470mm
490mm
520mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.42:1
1.34:1
1.3:1
1.28:1
1.24:1
Seat Tube Length, C-T
350mm
380mm
435mm
485mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
561mm
581mm
612mm
634mm
658mm
705mm
Head Tube Angle
67.6deg
67.6deg
67.6deg
67.6deg
67.6deg
67.6deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
95mm
100mm
105mm
115mm
130mm
150mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
319mm
319mm
319mm
319mm
319mm
319mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Max
444mm
444mm
444mm
444mm
444mm
444mm
Chainstay Length Horizontal
421mm
421mm
421mm
421mm
421mm
421mm
Chainstay Length Horizontal Max
440.2mm
440.2mm
440.2mm
440.2mm
440.2mm
440.2mm
Front-Center
686.4mm
706.4mm
736.3mm
757.2mm
786.1mm
825mm
Front-Center Horizontal
684mm
704mm
734mm
755mm
784mm
823mm
Wheelbase
1105mm
1125mm
1155mm
1176mm
1205mm
1244mm
Wheelbase Max
1124.2mm
1144.2mm
1174.2mm
1195.2mm
1224.2mm
1263.2mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
495mm
495mm
495mm
495mm
495mm
495mm
Trail
107.8mm
very high
107.8mm
very high
107.8mm
very high
107.8mm
very high
107.8mm
very high
107.8mm
very high
Mechanical Trail
99.7mm
99.7mm
99.7mm
99.7mm
99.7mm
99.7mm
Wheel Flop
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Standover Height
716mm
735mm
768mm
808mm
830mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
139.4mm
170 mm cranks
159.3mm
170 mm cranks
189.2mm
170 mm cranks
210.2mm
170 mm cranks
239.1mm
170 mm cranks
278mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
149mm
170 mm cranks
149mm
170 mm cranks
149mm
170 mm cranks
149mm
170 mm cranks
149mm
170 mm cranks
149mm
170 mm cranks
Base Build
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
Bike Length with Tires
1859.1mm
1879.1mm
1909.1mm
1930.1mm
1959.1mm
1998.1mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://eskercycles.com/products/2024-hayduke-complete-bike?variant=44289806696701