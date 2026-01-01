2026 Orbea Terra M30
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
535mm
558mm
580mm
602mm
625mm
645mm
Reach
386mm
392mm
400mm
406mm
412mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.52:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
440mm
470mm
505mm
540mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
535mm
547mm
561mm
573mm
585mm
596mm
Top Tube Slope
15.8deg
14.7deg
13.6deg
12.1deg
10.7deg
9.1deg
Head Tube Angle
69deg
69.5deg
70deg
70.5deg
70.8deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
110mm
132.5mm
153.5mm
175mm
198mm
218mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
Front-Center
613.7mm
623.7mm
634.6mm
643.5mm
654.4mm
663.4mm
Front-Center Horizontal
608.5mm
618.5mm
629.5mm
638.5mm
649.5mm
658.5mm
Wheelbase
1031mm
1041mm
1052mm
1061mm
1072mm
1081mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
83.1mm
very high
79.7mm
high
76.4mm
high
73mm
high
71mm
high
69.7mm
high
Mechanical Trail
77.6mm
74.7mm
71.8mm
68.8mm
67.1mm
65.9mm
Wheel Flop
27.8mm
26.2mm
24.5mm
23mm
22.1mm
21.5mm
Standover Height
690mm
717mm
743mm
772mm
801mm
828mm
Tire to Pedal Spindle
87.7mm
170 mm cranks
97.7mm
170 mm cranks
108.6mm
170 mm cranks
117.5mm
170 mm cranks
128.4mm
170 mm cranks
137.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
M30 Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1743mm
1753mm
1764mm
1773mm
1784mm
1793mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
