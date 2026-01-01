2019 Orbea Terra H30-D
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
525mm
545mm
565mm
585mm
610mm
630mm
Reach
366mm
373mm
380mm
387mm
394mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
455mm
485mm
515mm
545mm
575mm
605mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
512mm
529mm
542mm
560mm
575mm
588mm
Top Tube Slope
10.1deg
8.8deg
7.6deg
6.6deg
6deg
5deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
72deg
72deg
72.3deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
139mm
162mm
187mm
205mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
68mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
283mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.6mm
424.9mm
424.9mm
424.9mm
Front-Center
585mm
595mm
599mm
613mm
625mm
631mm
Front-Center Horizontal
580.7mm
590.7mm
595.4mm
609.1mm
621.1mm
627.1mm
Wheelbase
1005mm
1015mm
1020mm
1034mm
1046mm
1052mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
70.2mm
high
66.9mm
high
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.2mm
63.3mm
57.5mm
57.5mm
55.7mm
51.6mm
Wheel Flop
22.1mm
20.6mm
17.8mm
17.8mm
16.9mm
15.1mm
Standover Height
763mm
787mm
813mm
839mm
866mm
890mm
Tire to Pedal Spindle
64mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
78mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
H30-D Build
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1707mm
1717mm
1722mm
1736mm
1748mm
1754mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.rennrad-news.de/news/orbea-terra-h-neues-einstiegs-gravelbike-aus-spanien/