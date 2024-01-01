2023 Specialized Bicycles Roubaix Comp
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
Stack
543mm
549mm
566mm
585mm
605mm
630mm
665mm
Reach
353mm
363mm
370mm
381mm
389mm
397mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.51:1
1.53:1
1.54:1
1.56:1
1.59:1
1.65:1
Seat Tube Length, Unknown
365mm
410mm
446mm
465mm
485mm
505mm
545mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
503mm
523mm
534mm
550mm
569mm
584mm
600mm
Top Tube Slope
23.1deg
18deg
15.6deg
15.2deg
14.9deg
15.1deg
14.3deg
Head Tube Angle
69.3deg
70.8deg
71.5deg
72.3deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
90mm
90mm
105mm
122mm
140mm
168mm
202mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
78mm
78mm
78mm
78mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
418mm
418mm
418mm
420mm
420mm
423mm
423mm
Chainstay Length Horizontal
410.3mm
410.3mm
410.3mm
412.7mm
412.7mm
415.8mm
415.8mm
Front-Center
589mm
587mm
593mm
598mm
604mm
620mm
631mm
Front-Center Horizontal
583.7mm
581.7mm
587.7mm
592.3mm
599.3mm
615.3mm
626.3mm
Wheelbase
994mm
992mm
998mm
1005mm
1012mm
1031mm
1042mm
Fork Offset/Rake
52.2mm
52.3mm
52.3mm
47.2mm
47mm
47.3mm
47.3mm
Fork Length, Unknown
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
73.8mm
high
64mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
52.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.1mm
60.5mm
56.6mm
57.1mm
53.3mm
53mm
50.1mm
Wheel Flop
24.4mm
19.9mm
18mm
17.4mm
15.6mm
15.5mm
14.2mm
Standover Height
686mm
719mm
747mm
766mm
787mm
809mm
847mm
Tire to Pedal Spindle
81mm
165 mm cranks
79mm
165 mm cranks
80mm
170 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
102mm
175 mm cranks
113mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
98mm
165 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Comp Build
44
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1680mm
1678mm
1684mm
1691mm
1698mm
1717mm
1728mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/roubaix-sl8-comp/p/218669?color=355680-218669