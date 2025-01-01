2025 Surly Bikes Lowside 27.5+ Rigid Fork
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Stack
542.2mm
560.3mm
574.4mm
588.5mm
602.5mm
Reach
414.5mm
429.3mm
445.3mm
461mm
477mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.31:1
1.29:1
1.28:1
1.26:1
Seat Tube Length, C-T
316mm
366mm
416mm
466mm
516mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
570mm
590mm
610mm
630mm
650mm
Top Tube Slope
25.4deg
21.5deg
17.3deg
13.4deg
9.8deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
155mm
170mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
239.8mm
239.8mm
239.8mm
239.8mm
239.8mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
421.4mm
421.4mm
421.4mm
421.4mm
421.4mm
Front-Center
648.9mm
669.8mm
690.8mm
711.7mm
732.6mm
Front-Center Horizontal
646.6mm
667.6mm
688.6mm
709.6mm
730.6mm
Wheelbase
1068mm
1089mm
1110mm
1131mm
1152mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Trail
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.8mm
53.8mm
53.8mm
53.8mm
53.8mm
Wheel Flop
18.4mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
Standover Height
700mm
729mm
762mm
792mm
823mm
Tire to Pedal Spindle
184.1mm
170 mm cranks
205mm
170 mm cranks
221mm
175 mm cranks
241.9mm
175 mm cranks
262.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
69.8mm
170 mm cranks
69.8mm
170 mm cranks
64.8mm
175 mm cranks
64.8mm
175 mm cranks
64.8mm
175 mm cranks
27.5+ Rigid Fork Build
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm
Tire Outer Diameter
589.6mm
589.6mm
589.6mm
589.6mm
589.6mm
Bike Length with Tires
1657.6mm
1678.6mm
1699.6mm
1720.6mm
1741.6mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
820mm
820mm
820mm
820mm
820mm
Stem Length
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://surlybikes.com/products/lowside-dream-tangerine