2025 Felt Bicycles VR Expert
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
43
47
51
54
56
58
61
Stack
521.4mm
539.4mm
554.8mm
575.7mm
594.8mm
613.8mm
632.9mm
Reach
355.3mm
363.4mm
369.7mm
378mm
386.1mm
393.1mm
401.2mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.52:1
1.54:1
1.56:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
386mm
406mm
426mm
456mm
476mm
496mm
526mm
Top Tube Length, Actual C-C
492.1mm
511mm
523.6mm
543.1mm
562.3mm
580.8mm
594.7mm
Top Tube Slope
18.1deg
17.4deg
16.6deg
15.3deg
14.9deg
14.5deg
13.2deg
Head Tube Angle
70.3deg
71.3deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.3deg
74.7deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
411.1mm
411.1mm
Front-Center
575.8mm
581mm
584mm
594mm
608mm
620.9mm
635mm
Front-Center Horizontal
571.3mm
576.5mm
579.8mm
589.9mm
604mm
616.9mm
631.1mm
Wheelbase
980mm
985.2mm
988.8mm
998.9mm
1013mm
1028mm
1042.2mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
67.6mm
high
61.2mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.6mm
58mm
56mm
53.1mm
53.1mm
53.1mm
53.1mm
Wheel Flop
21.5mm
18.6mm
17.3mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
717.2mm
739mm
760.7mm
790.8mm
812mm
833.3mm
861.6mm
Tire to Pedal Spindle
65.3mm
167.5 mm cranks
70.5mm
167.5 mm cranks
71mm
170 mm cranks
78.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
102.9mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103.5mm
167.5 mm cranks
103.5mm
167.5 mm cranks
103mm
170 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Expert Build
43
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1666mm
1671.2mm
1674.8mm
1684.9mm
1699mm
1714mm
1728.2mm
Crank Length
167.5mm
167.5mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.feltbicycles.com/en-us/bikes/road-bikes/vr-endurance-road/vr-expert-105-di2.color.163CF9E9EFEF.html