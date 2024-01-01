2023 Felt Bicycles VR 40
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
43
47
51
54
56
58
61
Stack
523mm
541mm
557mm
578mm
597mm
616mm
635mm
Reach
355mm
362mm
369mm
379mm
386mm
392mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.49:1
1.51:1
1.53:1
1.55:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, Unknown
410mm
430mm
450mm
480mm
500mm
520mm
550mm
Top Tube Length, Actual C-C
495mm
510mm
525mm
545mm
563mm
580mm
595mm
Top Tube Slope
15.4deg
14.9deg
14.2deg
12.9deg
12.6deg
12.3deg
11deg
Head Tube Angle
70.3deg
71.3deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.3deg
74.7deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
115mm
130mm
145mm
165mm
185mm
205mm
225mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.4mm
410.7mm
410.7mm
410.7mm
410.7mm
410.7mm
Front-Center
576.4mm
580.4mm
583.7mm
594.6mm
607.5mm
619.5mm
634.4mm
Front-Center Horizontal
571.7mm
575.7mm
579.3mm
590.3mm
603.3mm
615.3mm
630.3mm
Wheelbase
980mm
984mm
990mm
1001mm
1014mm
1026mm
1041mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
67.6mm
high
61.2mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.6mm
58mm
56mm
53.1mm
53.1mm
53.1mm
53.1mm
Wheel Flop
21.5mm
18.6mm
17.3mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
665mm
687mm
708mm
737mm
757mm
777mm
805mm
Tire to Pedal Spindle
68.4mm
165 mm cranks
72.4mm
165 mm cranks
70.7mm
170 mm cranks
79.1mm
172.5 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
101.5mm
175 mm cranks
116.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
104mm
165 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
40 Build
43
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1666mm
1670mm
1676mm
1687mm
1700mm
1712mm
1727mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.feltbicycles.com/en-int/bikes/road-bikes/vr-endurance-road/vr-40.html