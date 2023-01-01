2019 Felt Bicycles Breed 30
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
544mm
561mm
575mm
591mm
607mm
626mm
Reach
374mm
379mm
385mm
389mm
394mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.48:1
1.49:1
1.52:1
1.54:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
530mm
540mm
555mm
570mm
585mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
506mm
427mm
457mm
477mm
497mm
527mm
Top Tube Slope
13.7deg
12.1deg
10.2deg
9.8deg
9.3deg
8.3deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
73deg
73deg
72deg
Head Tube Length
130mm
135mm
150mm
165mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
Front-Center
603mm
610mm
620mm
625mm
629mm
639mm
Front-Center Horizontal
599.2mm
605.2mm
616.2mm
621.2mm
625.2mm
634.2mm
Wheelbase
1013mm
1019mm
1030mm
1035mm
1039mm
1048mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
70.2mm
high
67mm
high
67mm
high
63.9mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.9mm
63.2mm
63.2mm
60.4mm
57.6mm
57.6mm
Wheel Flop
22.6mm
21.1mm
21.1mm
19.7mm
18.3mm
18.3mm
Standover Height
687mm
708mm
737mm
757mm
777mm
805mm
Tire to Pedal Spindle
99mm
165 mm cranks
101mm
170 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
113.5mm
172.5 mm cranks
115mm
175 mm cranks
125mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
165 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
92mm
175 mm cranks
30 Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1691mm
1697mm
1708mm
1713mm
1717mm
1726mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
440mm
460mm
460mm
460mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://feltbicycles.com/products/breed-30-gravel-road-bike