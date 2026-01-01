2019 Felt Bicycles Broam 30
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
551mm
570mm
591mm
605mm
624mm
643mm
Reach
372mm
372mm
380mm
385mm
389mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.53:1
1.56:1
1.57:1
1.6:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
435mm
460mm
485mm
515mm
545mm
Seat Tube Length, C-C
365mm
391mm
416mm
442mm
472mm
502mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
530mm
535mm
555mm
570mm
580mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
512mm
517mm
534mm
546mm
557mm
595mm
Top Tube Slope
17.9deg
17.2deg
16.4deg
15deg
13.7deg
12.3deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
125mm
145mm
165mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
444.2mm
444.2mm
444.2mm
444.2mm
444.2mm
444.2mm
Front-Center
599mm
605mm
616mm
626mm
636mm
652mm
Front-Center Horizontal
594.8mm
600.8mm
611.8mm
621.8mm
631.8mm
647.8mm
Wheelbase
1039mm
1045mm
1056mm
1066mm
1076mm
1092mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
71.3mm
high
71.3mm
high
68mm
high
68mm
high
68mm
high
68mm
high
Mechanical Trail
67.2mm
67.2mm
64.3mm
64.3mm
64.3mm
64.3mm
Wheel Flop
22.4mm
22.4mm
20.9mm
20.9mm
20.9mm
20.9mm
Standover Height
688mm
713mm
720mm
762mm
790mm
818mm
Tire to Pedal Spindle
83mm
165 mm cranks
84mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
102.5mm
172.5 mm cranks
110mm
175 mm cranks
126mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
165 mm cranks
109mm
170 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
30 Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1741mm
1747mm
1758mm
1768mm
1778mm
1794mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
44cm
46cm
46cm
46cm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 5 in
to5 ft 8 in
5 ft 8 in
to5 ft 10 in
5 ft 10 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 2 in
6 ft 2 in
to6 ft 5 in
PBH
28 in
to29.5 in
29.6 in
to30 in
30.7 in
to32.3 in
31.9 in
to33.5 in
33.1 in
to34.3 in
34.4 in
to35.9 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
