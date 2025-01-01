2026 Cannondale Bikes Topstone Alloy EQ
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
518mm
549mm
579mm
610mm
640mm
Reach
368mm
377mm
385mm
394mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.46:1
1.5:1
1.55:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
458mm
505mm
553mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
533mm
544mm
505mm
553mm
587mm
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
Head Tube Length
86mm
115mm
147mm
180mm
212mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
Front-Center
593mm
603mm
621mm
641mm
659mm
Front-Center Horizontal
587.5mm
598.5mm
616.5mm
636.5mm
654.5mm
Wheelbase
1016mm
1027mm
1045mm
1065mm
1083mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
67.8mm
high
61.3mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.7mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Wheel Flop
21.8mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
703mm
744mm
784mm
824mm
864mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
142mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
EQ Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
Bike Length with Tires
1710mm
1721mm
1739mm
1759mm
1777mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cannondale.com/en/bikes/road/gravel/topstone-alloy/topstone-eq