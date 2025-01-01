2024 Cannondale Bikes Topstone Alloy 3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
XS
SM
MD
MD
MD
MD
LG
LG
LG
LG
XL
XL
Stack
518mm
549mm
579mm
579mm
579mm
579mm
610mm
610mm
610mm
610mm
640mm
640mm
Reach
368mm
377mm
385mm
385mm
385mm
385mm
394mm
394mm
394mm
394mm
402mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.46:1
1.5:1
1.5:1
1.5:1
1.5:1
1.55:1
1.55:1
1.55:1
1.55:1
1.59:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
458mm
505mm
505mm
505mm
505mm
553mm
553mm
553mm
553mm
600mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
544mm
561mm
561mm
561mm
561mm
579mm
579mm
579mm
579mm
596mm
596mm
Top Tube Slope
14.5deg
12.3deg
10.2deg
10.2deg
10.2deg
10.2deg
8.3deg
8.3deg
8.3deg
8.3deg
6.5deg
6.5deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
Effective Seat Tube Angle, Seat Tube Top
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
—
73.1deg
Head Tube Length
89mm
118mm
149mm
149mm
149mm
149mm
182mm
182mm
182mm
182mm
214mm
214mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
Front-Center
593mm
603mm
621mm
621mm
621mm
621mm
641mm
641mm
641mm
641mm
6590mm
659mm
Front-Center Horizontal
587.6mm
598.6mm
616.6mm
616.6mm
616.6mm
616.6mm
636.6mm
636.6mm
636.6mm
636.6mm
654.6mm
654.6mm
Wheelbase
1011mm
1022mm
1040mm
1040mm
1040mm
1040mm
1060mm
1060mm
1060mm
1060mm
1078mm
1078mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length, Unknown
—
—
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
—
—
—
—
—
—
Trail
68.1mm
high
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
Wheel Flop
21.9mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
Standover Height
703mm
744mm
784mm
784mm
784mm
784mm
825mm
825mm
825mm
825mm
863mm
863mm
Tire to Pedal Spindle
75mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
6072mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
3 Build
XS
SM
MD
MD
MD
MD
LG
LG
LG
LG
XL
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
42mm
45mm
Tire Outer Diameter
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1707mm
1718mm
1736mm
1736mm
1736mm
1736mm
1756mm
1756mm
1756mm
1756mm
1774mm
1774mm
Stem Angle
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7deg
—
Published Sizing Recommendations
PBH
71 cm
to75 cm
74 cm
to76 cm
80 cm
to84 cm
80 cm
to84 cm
80 cm
to84 cm
80 cm
to84 cm
84 cm
to90 cm
84 cm
to90 cm
84 cm
to90 cm
84 cm
to90 cm
—
88 cm
to92 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:Cannondale