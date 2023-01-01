2021 Bombtrack Bicycle Company Arise Geared Tour
- Category
- Low-trail
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
508mm
538mm
572mm
602mm
631mm
Reach
351mm
370mm
379mm
394mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.45:1
1.51:1
1.53:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
506mm
529mm
554mm
578mm
602mm
Top Tube Slope
7.9deg
7.6deg
8deg
7.8deg
7.5deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
130mm
150mm
180mm
210mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
275mm
275mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
420mm
420mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
416.4mm
416.4mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
582mm
602mm
619mm
639mm
664mm
Front-Center Horizontal
578.6mm
599.6mm
615.7mm
635.7mm
660.7mm
Wheelbase
995mm
1016mm
1045mm
1065mm
1090mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (On-Axis)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
61.6mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
66mm
high
62.7mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.9mm
55.2mm
62.2mm
59.3mm
59.3mm
Wheel Flop
19.8mm
18.4mm
20.8mm
19.3mm
19.3mm
Standover Height
733mm
762mm
799mm
828mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
87mm
165 mm cranks
102mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
113mm
175 mm cranks
138mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
110mm
165 mm cranks
105mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
106mm
175 mm cranks
106mm
175 mm cranks
Tour Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
660mm
660mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1655mm
1676mm
1747mm
1767mm
1792mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
100mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendLow-trail
Source:https://bombtrack.com/2021-arise-geared-glossy-dark-cherry/