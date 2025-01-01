2023 SCOTT Sports Contessa Addict 15 Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Women's
Geometry
XXS
XS
S
M
L
Stack
517.7mm
529.1mm
551.6mm
572.4mm
593.3mm
Reach
376.3mm
383.2mm
387mm
390.9mm
394.3mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.46:1
1.5:1
Seat Tube Length, Unknown
455mm
475mm
505mm
525mm
545mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
540mm
555mm
570mm
Top Tube Slope
9deg
7.9deg
7.1deg
7.2deg
7.3deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
72deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
95mm
105mm
125mm
145mm
165mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
586.8mm
593mm
595mm
600.6mm
605.3mm
Front-Center Horizontal
582.6mm
588.9mm
590.9mm
596.5mm
601.3mm
Wheelbase
996.7mm
1003mm
1005mm
1010.6mm
1015.4mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45.1mm
45mm
44.9mm
Trail
73.7mm
high
70.5mm
high
64.1mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
57.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.5mm
66.7mm
60.9mm
58.2mm
55.4mm
Wheel Flop
23.2mm
21.7mm
18.8mm
17.5mm
16.2mm
Standover Height
732mm
747mm
775mm
790mm
812mm
Tire to Pedal Spindle
73.8mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
87.6mm
170 mm cranks
92.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
XXS
XS
S
M
L
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1682.7mm
1689mm
1691mm
1696.6mm
1701.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.bikeradar.com/reviews/bikes/road-bikes/scott-contessa-addict-25-review