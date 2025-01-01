2024 Tumbleweed Bicycle Co. Prospector Base
Geometry
Small
Medium
Large
Extra Large
Stack
608mm
626mm
640mm
655mm
Reach
414mm
419mm
444mm
461mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.49:1
1.44:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
432mm
483mm
546mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
600mm
620mm
640mm
660mm
Top Tube Slope
24.9deg
21.3deg
16.9deg
12.1deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
69.5deg
69.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
130mm
145mm
160mm
Bottom Bracket Drop
58.5mm
58.5mm
58.5mm
58.5mm
Bottom Bracket Height
302.5mm
302.5mm
302.5mm
302.5mm
Chainstay Length
456mm
456mm
456mm
456mm
Chainstay Length Horizontal
452.2mm
452.2mm
452.2mm
452.2mm
Front-Center
678.3mm
699.2mm
720.2mm
741.1mm
Front-Center Horizontal
675.8mm
696.8mm
717.8mm
738.8mm
Wheelbase
1128mm
1149mm
1170mm
1191mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
482mm
482mm
482mm
482mm
Trail
78.4mm
high
78.4mm
high
78.4mm
high
78.4mm
high
Mechanical Trail
73.4mm
73.4mm
73.4mm
73.4mm
Wheel Flop
25.7mm
25.7mm
25.7mm
25.7mm
Standover Height
772mm
806mm
837mm
871mm
Tire to Pedal Spindle
147.3mm
170 mm cranks
168.2mm
170 mm cranks
189.2mm
170 mm cranks
210.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
132.5mm
170 mm cranks
132.5mm
170 mm cranks
132.5mm
170 mm cranks
132.5mm
170 mm cranks
Base Build
Small
Medium
Large
Extra Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
3.8in
3.8in
3.8in
3.8in
Tire Outer Diameter
722mm
722mm
722mm
722mm
Bike Length with Tires
1850mm
1871mm
1892mm
1913mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 10 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 7 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
