HomeCompareCategoriesBrandsSearchAdd BikesCyclopedia
Bike InsightsLog In or Sign Up
Tumbleweed Bicycle Co.
/
Prospector

2024 Tumbleweed Bicycle Co. Prospector Base

Category
Rigid MTB
Design
Flat Bar, Rigid, suspension corrected
Frame
Steel
Fork
Steel
Features
Disc brake
Small
Compare
Collection
I've Ridden
Medium
Compare
Collection
I've Ridden
Large
Compare
Collection
I've Ridden
Extra Large
Compare
Collection
I've Ridden
Average stack and reachvs category
Somewhat upright stack and reachvs category
Somewhat upright stack and reachvs category
Somewhat upright stack and reachvs category

Geometry

Small
Medium
Large
Extra Large
Stack
608mm
626mm
640mm
655mm
Reach
414mm
419mm
444mm
461mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.49:1
1.44:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
432mm
483mm
546mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
600mm
620mm
640mm
660mm
Top Tube Slope
24.9deg
21.3deg
16.9deg
12.1deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
69.5deg
69.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
130mm
145mm
160mm
Bottom Bracket Drop
58.5mm
58.5mm
58.5mm
58.5mm
Bottom Bracket Height
302.5mm
302.5mm
302.5mm
302.5mm
Chainstay Length
456mm
456mm
456mm
456mm
Chainstay Length Horizontal
452.2mm
452.2mm
452.2mm
452.2mm
Front-Center
678.3mm
699.2mm
720.2mm
741.1mm
Front-Center Horizontal
675.8mm
696.8mm
717.8mm
738.8mm
Wheelbase
1128mm
1149mm
1170mm
1191mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
482mm
482mm
482mm
482mm
Trail
78.4mm
high
78.4mm
high
78.4mm
high
78.4mm
high
Mechanical Trail
73.4mm
73.4mm
73.4mm
73.4mm
Wheel Flop
25.7mm
25.7mm
25.7mm
25.7mm
Standover Height
772mm
806mm
837mm
871mm
Tire to Pedal Spindle
147.3mm
170 mm cranks
168.2mm
170 mm cranks
189.2mm
170 mm cranks
210.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
132.5mm
170 mm cranks
132.5mm
170 mm cranks
132.5mm
170 mm cranks
132.5mm
170 mm cranks

Base Build

Small
Medium
Large
Extra Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
3.8in
3.8in
3.8in
3.8in
Tire Outer Diameter
722mm
722mm
722mm
722mm
Bike Length with Tires
1850mm
1871mm
1892mm
1913mm

Published Sizing Recommendations

Height
5 ft 2 in
to
5 ft 7 in
5 ft 6 in
to
5 ft 10 in
5 ft 10 in
to
6 ft 2 in
6 ft 1 in
to
6 ft 7 in

Stack and Reach vs. Category Trend

Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive

The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.

Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category Trend
Rigid MTB
Source:https://tumbleweed.cc/products/prospector
Suggest Bike Edit