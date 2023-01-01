2017 Trek Bikes 520 Disc Base
Geometry
48
51
54
57
60
63
Stack
540mm
551mm
565mm
587mm
625mm
655mm
Reach
368mm
373mm
378mm
383mm
392mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.48:1
1.49:1
1.53:1
1.59:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
482mm
512mm
543mm
575mm
605mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
531mm
543mm
557mm
583mm
603mm
Top Tube Slope
13.4deg
9.8deg
8deg
7deg
7.6deg
7.6deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
71deg
71.8deg
71.8deg
72.3deg
Seat Tube Angle
74.3deg
74deg
73.8deg
73.5deg
73deg
72.8deg
Head Tube Length
115mm
121.5mm
140mm
160mm
200mm
230mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Max
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
443.7mm
443.7mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Chainstay Length Horizontal Max
443.7mm
443.7mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Front-Center
602mm
606mm
607.5mm
611.5mm
633.4mm
645.3mm
Front-Center Horizontal
597.3mm
601.3mm
603.5mm
607.5mm
629.5mm
641.5mm
Wheelbase
1041mm
1045mm
1048mm
1052mm
1074mm
1086mm
Wheelbase Max
1041mm
1045mm
1048mm
1052mm
1074mm
1086mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Trail
72.7mm
high
69.5mm
high
63.1mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
54.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.1mm
65.3mm
59.7mm
55.1mm
55.1mm
52.3mm
Wheel Flop
23.9mm
22.3mm
19.4mm
17.2mm
17.2mm
15.9mm
Standover Height
713mm
741mm
768mm
794mm
826mm
854mm
Tire to Pedal Spindle
89mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
94.5mm
170 mm cranks
98.5mm
170 mm cranks
120.4mm
170 mm cranks
132.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
48
51
54
57
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1727mm
1731mm
1734mm
1738mm
1760mm
1772mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:Bike Counterculture Geometry Database