2017-2018 Surly Bikes Pacer Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
42
46
50
52
54
56
58
60
62
Stack
499mm
515mm
517mm
523mm
539mm
556mm
576mm
593mm
612mm
Reach
377mm
378mm
385mm
389mm
390mm
395mm
404mm
404mm
413mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.36:1
1.34:1
1.34:1
1.38:1
1.41:1
1.43:1
1.47:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-TTT
420mm
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
508.5mm
514.3mm
526.4mm
540mm
555mm
565mm
579.4mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
8.5deg
5.8deg
1.7deg
0.4deg
0.2deg
0.1deg
0.2deg
0.2deg
0.2deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
84mm
99mm
99mm
104mm
119mm
136mm
154mm
171mm
189mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Max
410mm
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Chainstay Length Horizontal Max
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Front-Center
581.8mm
583.8mm
586.8mm
587.8mm
588.7mm
594.7mm
604.6mm
609.6mm
618.5mm
Front-Center Horizontal
577.4mm
579.4mm
582.4mm
583.4mm
584.3mm
590.3mm
600.3mm
605.3mm
614.3mm
Wheelbase
981mm
983mm
986mm
987mm
993mm
999mm
1009mm
1014mm
1023mm
Wheelbase Max
981mm
983mm
986mm
987mm
993mm
999mm
1009mm
1014mm
1023mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
Trail
65.2mm
high
62mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
51.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.7mm
58.8mm
56mm
53.1mm
58.1mm
55.3mm
52.4mm
52.4mm
49.5mm
Wheel Flop
20.1mm
18.7mm
17.3mm
16mm
17.5mm
16.2mm
14.9mm
14.9mm
13.7mm
Standover Height
724mm
745mm
764mm
776mm
794mm
812mm
831mm
848mm
867mm
Tire to Pedal Spindle
68.8mm
170 mm cranks
70.8mm
170 mm cranks
73.8mm
170 mm cranks
74.8mm
170 mm cranks
75.7mm
170 mm cranks
81.7mm
170 mm cranks
91.6mm
170 mm cranks
96.6mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Base Build
42
46
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1667mm
1669mm
1672mm
1673mm
1679mm
1685mm
1695mm
1700mm
1709mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:Bike Counterculture Geometry Database