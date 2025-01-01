2026 Surly Bikes Ice Cream Truck Base
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
SM
MD
LG
XL
Stack
588mm
598mm
607mm
616mm
Reach
405mm
427mm
449mm
472mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.4:1
1.35:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-T
366mm
419mm
470mm
521mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
585mm
610mm
635mm
660mm
Top Tube Length, Actual C-C
556mm
573mm
595mm
623mm
Top Tube Slope
24.9deg
19.8deg
15deg
10.7deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
95mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
341.4mm
341.4mm
341.4mm
341.4mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.9mm
435.9mm
435.9mm
435.9mm
Front-Center
671.8mm
697.7mm
723.6mm
748.5mm
Front-Center Horizontal
669.1mm
695.1mm
721.1mm
746.1mm
Wheelbase
1105mm
1131mm
1157mm
1182mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
111.5mm
very high
111.5mm
very high
111.5mm
very high
111.5mm
very high
Mechanical Trail
103.4mm
103.4mm
103.4mm
103.4mm
Wheel Flop
38.7mm
38.7mm
38.7mm
38.7mm
Standover Height
777mm
803mm
831mm
860mm
Tire to Pedal Spindle
100.4mm
170 mm cranks
121.3mm
175 mm cranks
147.2mm
175 mm cranks
172.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
171.4mm
170 mm cranks
166.4mm
175 mm cranks
166.4mm
175 mm cranks
166.4mm
175 mm cranks
Base Build
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
Tire Width Max
5.1in
5.1in
5.1in
5.1in
Tire Outer Diameter
802.8mm
802.8mm
802.8mm
802.8mm
Bike Length with Tires
1907.8mm
1933.8mm
1959.8mm
1984.8mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
720mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
90mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://surlybikes.com/products/ice-cream-truck-warm-cheese