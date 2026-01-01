2026 Surly Bikes Disc Trucker 700c Base
Geometry
56
58
60
62
64
Stack
613mm
632mm
651.5mm
670.5mm
685mm
Reach
387.5mm
391mm
400mm
402mm
412.5mm
Stack to Reach Ratio
1.58:1
1.62:1
1.63:1
1.67:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-T
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
590mm
605mm
620mm
635mm
Top Tube Slope
8deg
7.9deg
7.8deg
7.8deg
7.1deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
72deg
Head Tube Length
175mm
195mm
215mm
235mm
250mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
Front-Center
613.4mm
622.3mm
637.7mm
646.1mm
652.1mm
Front-Center Horizontal
608.2mm
617.2mm
632.7mm
641.2mm
647.2mm
Wheelbase
1051mm
1060mm
1075.5mm
1084mm
1090mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
67.1mm
high
67.1mm
high
67.1mm
high
67.1mm
high
67.1mm
high
Mechanical Trail
63.8mm
63.8mm
63.8mm
63.8mm
63.8mm
Wheel Flop
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
Standover Height
813mm
831mm
850mm
869mm
885mm
Tire to Pedal Spindle
86.4mm
175 mm cranks
95.3mm
175 mm cranks
110.7mm
175 mm cranks
119.1mm
175 mm cranks
125.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
Base Build
56
58
60
62
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
704mm
704mm
704mm
704mm
704mm
Bike Length with Tires
1755mm
1764mm
1779.5mm
1788mm
1794mm
Crank Length
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Stem Length
100mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
