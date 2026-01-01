2026 Surly Bikes Disc Trucker 26” Base
Geometry
42
46
50
52
54
56
Stack
515mm
520mm
561mm
575.5mm
594.5mm
613mm
Reach
362mm
371mm
369mm
374.5mm
378mm
387.5mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.4:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
515mm
530mm
545mm
560mm
575mm
Top Tube Slope
13.1deg
8.8deg
9deg
8.4deg
8.3deg
8deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
125mm
130mm
170mm
185mm
205mm
225mm
Bottom Bracket Drop
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Bottom Bracket Height
275.5mm
275.5mm
275.5mm
275.5mm
275.5mm
275.5mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
447.2mm
447.2mm
447.2mm
447.2mm
447.2mm
447.2mm
Front-Center
580.9mm
591.9mm
594.9mm
604.9mm
615.3mm
630.8mm
Front-Center Horizontal
578.8mm
589.8mm
592.8mm
602.8mm
613.3mm
628.8mm
Wheelbase
1026mm
1037mm
1040mm
1050mm
1060.5mm
1076mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
Trail
70.6mm
70.6mm
64.5mm
64.5mm
64.5mm
64.5mm
Mechanical Trail
66.3mm
66.3mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Wheel Flop
22.7mm
22.7mm
19.9mm
19.9mm
19.9mm
19.9mm
Standover Height
710mm
731mm
766mm
782mm
800mm
819.5mm
Tire to Pedal Spindle
90.4mm
165 mm cranks
101.4mm
165 mm cranks
99.4mm
170 mm cranks
109.4mm
170 mm cranks
119.8mm
170 mm cranks
130.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
110.5mm
165 mm cranks
110.5mm
165 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
100.5mm
175 mm cranks
Base Build
42
46
50
52
54
56
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
651mm
651mm
651mm
651mm
651mm
651mm
Bike Length with Tires
1677mm
1688mm
1691mm
1701mm
1711.5mm
1727mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
420mm
450mm
450mm
480mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
90mm
100mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
