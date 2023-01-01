2017 Salsa Cycles Woodsmoke 29+ 29+
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 120mm fork travel, 30% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
596mm
606mm
615mm
624mm
633mm
Reach
392mm
409mm
426mm
453mm
481mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.48:1
1.44:1
1.38:1
1.32:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
571mm
591mm
611mm
641mm
671mm
Top Tube Slope
27.3deg
24.9deg
20.1deg
15.3deg
10.9deg
Head Tube Angle
67.8deg
67.8deg
67.8deg
67.8deg
67.8deg
Seat Tube Angle
73.3deg
73.3deg
73.3deg
73.3deg
73.3deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
62mm
62mm
62mm
Bottom Bracket Height
325.2mm
325.2mm
325.2mm
325.2mm
325.2mm
Chainstay Length
409mm
409mm
409mm
409mm
409mm
Chainstay Length Max
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
404.3mm
404.3mm
404.3mm
404.3mm
404.3mm
Chainstay Length Horizontal Max
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
412.4mm
Front-Center
673.6mm
694.5mm
715.4mm
746.3mm
777.2mm
Front-Center Horizontal
670.7mm
691.7mm
712.7mm
743.7mm
774.7mm
Wheelbase
1075mm
1096mm
1117mm
1148mm
1179mm
Wheelbase Max
1191mm
1112mm
1132mm
1164mm
1195mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
507mm
507mm
507mm
507mm
507mm
Trail
102.9mm
very high
102.9mm
very high
102.9mm
very high
102.9mm
very high
102.9mm
very high
Mechanical Trail
95.3mm
95.3mm
95.3mm
95.3mm
95.3mm
Wheel Flop
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
Standover Height
714mm
734mm
773mm
802mm
831mm
Tire to Pedal Spindle
116.4mm
170 mm cranks
137.3mm
170 mm cranks
153.2mm
175 mm cranks
184.1mm
175 mm cranks
215mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
155.2mm
170 mm cranks
155.2mm
170 mm cranks
150.2mm
175 mm cranks
150.2mm
175 mm cranks
150.2mm
175 mm cranks
29+ Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
774.4mm
774.4mm
774.4mm
774.4mm
774.4mm
Bike Length with Tires
1849.4mm
1870.4mm
1891.4mm
1922.4mm
1953.4mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2017_woodsmoke_29plus_gx1