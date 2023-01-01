2017 Salsa Cycles Woodsmoke 27.5+ 27.5+
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 130mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
605mm
604mm
613mm
623mm
632mm
Reach
390mm
411mm
428mm
456mm
483mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.47:1
1.43:1
1.37:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
571mm
591mm
611mm
641mm
671mm
Top Tube Slope
28.3deg
24.7deg
19.9deg
15.1deg
10.8deg
Head Tube Angle
67.9deg
67.9deg
67.9deg
67.9deg
67.9deg
Seat Tube Angle
73.4deg
73.4deg
73.4deg
73.4deg
73.4deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
59mm
59mm
59mm
59mm
59mm
Bottom Bracket Height
309.2mm
309.2mm
309.2mm
309.2mm
309.2mm
Chainstay Length
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Chainstay Length Max
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
395.6mm
395.6mm
395.6mm
395.6mm
395.6mm
Chainstay Length Horizontal Max
412.8mm
412.8mm
412.8mm
412.8mm
412.8mm
Front-Center
669mm
688.9mm
709.8mm
740.7mm
771.6mm
Front-Center Horizontal
666.4mm
686.4mm
707.4mm
738.4mm
769.4mm
Wheelbase
1062mm
1082mm
1103mm
1134mm
1165mm
Wheelbase Max
1078mm
1098mm
1119mm
1150mm
1181mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
509mm
509mm
509mm
509mm
509mm
Trail
94.5mm
very high
94.5mm
very high
94.5mm
very high
94.5mm
very high
94.5mm
very high
Mechanical Trail
87.5mm
87.5mm
87.5mm
87.5mm
87.5mm
Wheel Flop
32.9mm
32.9mm
32.9mm
32.9mm
32.9mm
Standover Height
699mm
718mm
756mm
785mm
813mm
Tire to Pedal Spindle
130.8mm
170 mm cranks
150.7mm
170 mm cranks
171.6mm
170 mm cranks
202.5mm
170 mm cranks
233.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
139.2mm
170 mm cranks
139.2mm
170 mm cranks
139.2mm
170 mm cranks
139.2mm
170 mm cranks
139.2mm
170 mm cranks
27.5+ Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
Bike Length with Tires
1798.4mm
1818.4mm
1839.4mm
1870.4mm
1901.4mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2017_woodsmoke_29plus_gx1