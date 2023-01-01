2015 Salsa Cycles Warbird Ti
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
51cm
53cm
55cm
56cm
58cm
60cm
Stack
534.1mm
557.7mm
578.5mm
601.4mm
627.1mm
650mm
Reach
366.9mm
369.8mm
373.1mm
381.1mm
382.3mm
388.5mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.51:1
1.55:1
1.58:1
1.64:1
1.67:1
Seat Tube Length, C-T
495mm
535mm
560mm
580mm
605mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
535mm
550mm
565mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
6.5deg
4.9deg
4.6deg
4.9deg
5.1deg
4.5deg
Head Tube Angle
68.75deg
70deg
70.5deg
71.5deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
130mm
150mm
170mm
195mm
220mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
599.8mm
599.3mm
605mm
610.6mm
614.7mm
628.6mm
Front-Center Horizontal
595.7mm
595.2mm
600.9mm
606.5mm
610.7mm
624.6mm
Wheelbase
1020mm
1019.5mm
1025.2mm
1030.8mm
1035mm
1048.9mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
85.1mm
very high
77mm
high
73.7mm
high
67.3mm
high
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
79.3mm
72.3mm
69.5mm
63.8mm
61mm
61mm
Wheel Flop
28.8mm
24.7mm
23.2mm
20.3mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
779.3mm
807.9mm
824.7mm
837.7mm
844.5mm
871.1mm
Tire to Pedal Spindle
86.8mm
170 mm cranks
86.3mm
170 mm cranks
89.5mm
172.5 mm cranks
95.1mm
172.5 mm cranks
96.7mm
175 mm cranks
110.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Ti Build
51cm
53cm
55cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1706mm
1705.5mm
1711.2mm
1716.8mm
1721mm
1734.9mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40mm
40mm
42mm
44mm
44mm
46mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
90mm
90mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to160 cm
157 cm
to165 cm
165 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to190 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://salsacycles.com/bikes/warbird/2015_warbird_ti