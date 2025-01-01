2013 Salsa Cycles Spearfish Aluminum
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel, 80mm rear travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
Small
Medium
Large
X-Large
Stack
613.7mm
623.2mm
632.6mm
642.1mm
Reach
398.2mm
409.5mm
426.6mm
438.7mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.52:1
1.48:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
406.4mm
406.4mm
457.2mm
508mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
580mm
600mm
620mm
635mm
Top Tube Slope
23.6deg
23.9deg
19.2deg
14.9deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
110mm
110mm
130mm
Bottom Bracket Drop
45mm
45mm
45mm
45mm
Bottom Bracket Height
323.2mm
268.3mm
268.3mm
268.3mm
Chainstay Length
455mm
455mm
455mm
455mm
Chainstay Length Horizontal
452.8mm
452.8mm
452.8mm
452.8mm
Front-Center
412.1mm
411.5mm
411.5mm
410.7mm
Front-Center Horizontal
-409.7mm
-409.1mm
-409mm
-408.3mm
Wheelbase
43.1mm
43.7mm
43.7mm
44.5mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
503mm
503mm
503mm
503mm
Trail
79.2mm
high
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
74.9mm
57mm
57mm
57mm
Wheel Flop
24.4mm
18.6mm
18.6mm
18.6mm
Standover Height
744.2mm
744.7mm
750mm
755mm
Tire to Pedal Spindle
-126mm
170 mm cranks
-71.7mm
170 mm cranks
-71.7mm
170 mm cranks
-72.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
153.2mm
170 mm cranks
98.3mm
170 mm cranks
98.3mm
170 mm cranks
98.3mm
170 mm cranks
Aluminum Build
Small
Medium
Large
X-Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.3mm
2.3mm
2.3mm
Tire Width Max
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
Tire Outer Diameter
736.3mm
626.5mm
626.5mm
626.5mm
Bike Length with Tires
779.4mm
670.2mm
670.2mm
671mm
Published Sizing Recommendations
Height
13 ft 9 in
to
14 ft 5 in
to
15 ft 0 in
to
15 ft 8 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
Source:https://www.salsacycles.com/products/2013_spearfish