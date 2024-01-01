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Salsa Cycles
/
Cutthroat

2025/c Salsa Cycles Cutthroat Frameset

Category
Off-road Touring
Design
Drop Bar, Rigid, suspension corrected
Frame
Carbon/Composite
Fork
Carbon/Composite
Features
Disc brake
52cm
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Collection
I've Ridden
54cm
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Collection
I've Ridden
56cm
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Collection
I've Ridden
58cm
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Collection
I've Ridden
60cm
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Collection
I've Ridden
Somewhat upright stack and reachvs category
Average stack and reachvs category
Average stack and reachvs category
Average stack and reachvs category
Somewhat aggressive stack and reachvs category

Geometry

52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
585mm
592mm
620mm
645mm
644mm
Reach
357mm
372mm
385mm
394mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.64:1
1.59:1
1.61:1
1.64:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
356mm
419mm
508mm
559mm
584mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
28.2deg
21.2deg
14.1deg
11.1deg
8.3deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.25deg
74.25deg
74deg
73.75deg
Head Tube Length
90mm
98mm
127mm
154mm
175mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
298.2mm
298.2mm
298.2mm
298.2mm
298.2mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
Front-Center
614.5mm
630.4mm
655.3mm
674.2mm
693.1mm
Front-Center Horizontal
610.5mm
626.5mm
651.5mm
670.5mm
689.5mm
Wheelbase
1050mm
1066mm
1091mm
1110mm
1129mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
86.7mm
very high
86.7mm
very high
86.7mm
very high
86.7mm
very high
86.7mm
very high
Mechanical Trail
80.9mm
80.9mm
80.9mm
80.9mm
80.9mm
Wheel Flop
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
Standover Height
700mm
742mm
811mm
852mm
874mm
Tire to Pedal Spindle
81.4mm
165 mm cranks
92.3mm
170 mm cranks
112.1mm
175 mm cranks
131mm
175 mm cranks
149.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133.2mm
165 mm cranks
128.2mm
170 mm cranks
123.2mm
175 mm cranks
123.2mm
175 mm cranks
123.2mm
175 mm cranks

Frameset Build

52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
736.3mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
Bike Length with Tires
1786.3mm
1802.3mm
1827.3mm
1846.3mm
1865.3mm
Crank Length
165mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
440mm
460mm
480mm
500mm
520mm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
80mm
90mm

Published Sizing Recommendations

Height
154 cm
to
168 cm
168 cm
to
175 cm
173 cm
to
185 cm
183 cm
to
193 cm
190 cm
to
210 cm

Stack and Reach vs. Category Trend

Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive

The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.

Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category Trend
Off-road Touring
Source:https://www.salsacycles.com/bikes/2024-cutthroat-c-frameset
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