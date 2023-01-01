2014 Salsa Cycles Beargrease Carbon XX1
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
SM
MD
LG
XL
Stack
594.4mm
613mm
627mm
636.3mm
Reach
403.9mm
417.6mm
433.3mm
445.5mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.47:1
1.45:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
432mm
483mm
533mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
580mm
605mm
625mm
640mm
Top Tube Slope
24.1deg
20.2deg
16deg
11.9deg
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
125mm
140mm
150mm
Bottom Bracket Drop
63mm
63mm
63mm
63mm
Bottom Bracket Height
308mm
308mm
308mm
308mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Max
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
Chainstay Length Horizontal Max
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
Front-Center
670.6mm
691.4mm
712.6mm
728.4mm
Front-Center Horizontal
667.6mm
688.5mm
709.8mm
725.6mm
Wheelbase
1103.1mm
1124mm
1145.3mm
1161.1mm
Wheelbase Max
1103.1mm
1124mm
1145.3mm
1161.1mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
91.3mm
very high
91.3mm
very high
91.3mm
very high
91.3mm
very high
Mechanical Trail
85mm
85mm
85mm
85mm
Wheel Flop
31.1mm
31.1mm
31.1mm
31.1mm
Standover Height
708.2mm
740.1mm
780.6mm
818.3mm
Tire to Pedal Spindle
129.6mm
170 mm cranks
150.4mm
170 mm cranks
166.6mm
175 mm cranks
182.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
138mm
170 mm cranks
138mm
170 mm cranks
133mm
175 mm cranks
133mm
175 mm cranks
Carbon XX1 Build
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
4in
4in
4in
4in
Tire Width Max
4.6in
4.6in
4.6in
4.6in
Tire Outer Diameter
742mm
742mm
742mm
742mm
Bike Length with Tires
1845.1mm
1866mm
1887.3mm
1903.1mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
700mm
700mm
700mm
700mm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
80mm
Stem Angle
5deg
5deg
5deg
5deg
Published Sizing Recommendations
Height
165 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2014_beargrease_xx1