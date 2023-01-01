2017 Rivendell Bicycle Works Roadeo Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
51
53
55
57
59
61
63
64
Stack
537mm
546mm
565mm
583mm
601mm
621mm
639mm
649mm
Reach
373mm
377mm
377mm
382mm
388mm
389mm
393mm
390mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.45:1
1.5:1
1.53:1
1.55:1
1.6:1
1.63:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-T
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
535mm
535mm
555mm
565mm
582mm
590mm
600mm
600mm
Top Tube Slope
5.4deg
4.2deg
4.2deg
4.1deg
4deg
4.1deg
3.9deg
3.9deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
72.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
77mm
75mm
77mm
77mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
269mm
271mm
269mm
269mm
Chainstay Length
435mm
430mm
430mm
430mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Max
435mm
430mm
430mm
430mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.5mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
428.1mm
428.5mm
428.1mm
428.1mm
Chainstay Length Horizontal Max
428.5mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
428.1mm
428.5mm
428.1mm
428.1mm
Front-Center
579.5mm
586.4mm
584.6mm
587.1mm
598.1mm
605.6mm
614.6mm
614.7mm
Front-Center Horizontal
574.6mm
581.6mm
579.7mm
582.3mm
593.2mm
600.9mm
609.8mm
609.8mm
Wheelbase
1003.1mm
1005mm
1003.1mm
1005.7mm
1021.3mm
1029.4mm
1037.9mm
1038mm
Wheelbase Max
1003.1mm
1005mm
1003.1mm
1005.7mm
1021.3mm
1029.4mm
1037.9mm
1038mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
46mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
60.9mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.9mm
57.9mm
58mm
58.2mm
58.2mm
58.2mm
58.2mm
58.2mm
Wheel Flop
17.9mm
17.9mm
17.5mm
17mm
17mm
17mm
17mm
17mm
Standover Height
768mm
787mm
806mm
824mm
840mm
861mm
883mm
888mm
Tire to Pedal Spindle
63.5mm
170 mm cranks
70.4mm
170 mm cranks
68.6mm
170 mm cranks
71.1mm
170 mm cranks
82.1mm
170 mm cranks
89.6mm
170 mm cranks
98.6mm
170 mm cranks
98.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
51
53
55
57
59
61
63
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1695.1mm
1697mm
1695.1mm
1697.7mm
1713.3mm
1721.4mm
1729.9mm
1730mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:Bike Counterculture Geometry Database