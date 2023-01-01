2017 Rivendell Bicycle Works Hunqapillar Base
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Swept Back Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
48
47
51
50
53
54
56
59 (27.5")
59 (29")
58
62
Stack
541mm
522mm
565mm
552mm
582mm
593mm
612mm
640mm
640mm
632mm
671mm
Reach
378mm
394mm
385mm
399mm
399mm
407mm
409mm
404mm
406mm
415mm
425mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.32:1
1.47:1
1.38:1
1.46:1
1.46:1
1.5:1
1.58:1
1.58:1
1.52:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
470mm
510mm
500mm
530mm
540mm
560mm
590mm
590mm
580mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
545mm
570mm
575mm
585mm
595mm
584mm
615mm
620mm
620mm
600mm
650mm
Top Tube Slope
9.2deg
8deg
8.5deg
8deg
8deg
7.9deg
7.9deg
7.8deg
7.7deg
7.7deg
7.6deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
72deg
71deg
71deg
71deg
72deg
71deg
Seat Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
71.5deg
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
67mm
67mm
80mm
67mm
80mm
71mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
285.5mm
285.5mm
285.5mm
286mm
286mm
286mm
286mm
273mm
295mm
286mm
286mm
Chainstay Length
460mm
470mm
460mm
470mm
490mm
460mm
490mm
490mm
490mm
460mm
490mm
Chainstay Length Max
460mm
470mm
460mm
470mm
490mm
460mm
490mm
490mm
490mm
460mm
490mm
Chainstay Length Horizontal
456.7mm
466.8mm
456.7mm
465.2mm
485.4mm
453mm
485.4mm
483.4mm
484.8mm
453mm
483.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
456.7mm
466.8mm
456.7mm
465.2mm
485.4mm
453mm
485.4mm
483.4mm
484.8mm
453mm
483.4mm
Front-Center
598.6mm
614.4mm
613.8mm
626.7mm
637mm
631.4mm
657.2mm
658.8mm
667.1mm
651.9mm
694.5mm
Front-Center Horizontal
596.1mm
611.9mm
611.4mm
623.1mm
633.4mm
626.3mm
653.8mm
653.9mm
663.3mm
646.9mm
689.8mm
Wheelbase
1052.8mm
1078.7mm
1068.1mm
1088.3mm
1118.8mm
1079.3mm
1139.2mm
1137.4mm
1148.1mm
1099.9mm
1173.3mm
Wheelbase Max
1052.8mm
1078.7mm
1068.1mm
1088.3mm
1118.8mm
1079.3mm
1139.2mm
1137.4mm
1148.1mm
1099.9mm
1173.3mm
Fork Offset/Rake
48mm
54mm
48mm
54mm
54mm
50mm
54mm
54mm
58mm
50mm
58mm
Trail
66.5mm
high
60.1mm
mid/neutral
66.5mm
high
64.4mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
66.4mm
high
64.4mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
66.4mm
high
64.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.8mm
56.8mm
62.8mm
60.9mm
60.9mm
63.1mm
60.9mm
60.9mm
61.2mm
63.1mm
61.2mm
Wheel Flop
20.5mm
18.5mm
20.5mm
19.8mm
19.8mm
19.5mm
19.8mm
19.8mm
19.9mm
19.5mm
19.9mm
Standover Height
765mm
755mm
791mm
782mm
811mm
828mm
841mm
868mm
869mm
867mm
907mm
Tire to Pedal Spindle
88.2mm
170 mm cranks
103.9mm
170 mm cranks
103.4mm
170 mm cranks
103.7mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
95.4mm
170 mm cranks
134.2mm
170 mm cranks
135.9mm
170 mm cranks
131.1mm
170 mm cranks
115.9mm
170 mm cranks
158.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
115.5mm
170 mm cranks
115.5mm
170 mm cranks
115.5mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Base Build
48
47
51
50
53
54
56
59 (27.5")
59 (29")
58
62
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
55mm
2.4in
2.4in
55mm
55mm
55mm
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
55mm
2.4in
2.4in
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
680.9mm
680.9mm
680.9mm
705.9mm
705.9mm
732mm
705.9mm
705.9mm
732mm
732mm
732mm
Bike Length with Tires
1733.7mm
1759.6mm
1749mm
1794.2mm
1824.8mm
1811.3mm
1845.1mm
1843.3mm
1880.1mm
1831.9mm
1905.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendOff-road Touring
Source:Bike Counterculture Geometry Database