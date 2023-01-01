2018 New Albion Cycles Homebrew Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
51cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Stack
545mm
563mm
578mm
592mm
626mm
Reach
378mm
391mm
394mm
398mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.44:1
1.47:1
1.49:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
580mm
510mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
535mm
554mm
567mm
580mm
597mm
Top Tube Slope
-1.3deg
7.8deg
6.3deg
5.7deg
7.2deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
140mm
155mm
170mm
205mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Max
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
411.8mm
411.8mm
411.8mm
411.8mm
411.8mm
Chainstay Length Horizontal Max
411.8mm
411.8mm
411.8mm
411.8mm
411.8mm
Front-Center
583.7mm
591.6mm
599.6mm
607.5mm
626.4mm
Front-Center Horizontal
579.3mm
587.3mm
595.3mm
603.3mm
622.3mm
Wheelbase
991mm
999mm
1007mm
1015mm
1034mm
Wheelbase Max
991mm
999mm
1007mm
1015mm
1034mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
64.5mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.3mm
55.6mm
55.6mm
55.6mm
55.6mm
Wheel Flop
18.9mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
Standover Height
775mm
797.5mm
815.3mm
830.5mm
868.7mm
Tire to Pedal Spindle
69.7mm
170 mm cranks
77.6mm
170 mm cranks
85.6mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
112.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Base Build
51cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Width Max
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1679mm
1687mm
1695mm
1703mm
1722mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:http://newalbioncycles.com/