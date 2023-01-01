2018 New Albion Cycles Drake Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm
50cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
556mm
567mm
572mm
582mm
601mm
626mm
Reach
361mm
367mm
375mm
382mm
391mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.54:1
1.53:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
480mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
550mm
565mm
580mm
595mm
Top Tube Slope
15.4deg
12deg
8.1deg
7deg
6.8deg
7.2deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
140mm
145mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
Chainstay Length Max
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
Chainstay Length Horizontal
434.9mm
434.9mm
434.9mm
434.9mm
434.9mm
434.9mm
Chainstay Length Horizontal Max
434.9mm
434.9mm
434.9mm
434.9mm
434.9mm
434.9mm
Front-Center
587.2mm
592.2mm
602.1mm
612.1mm
627mm
642.9mm
Front-Center Horizontal
584.1mm
589.1mm
599.1mm
609.1mm
624.1mm
640.1mm
Wheelbase
1019mm
1024mm
1034mm
1044mm
1059mm
1075mm
Wheelbase Max
1019mm
1024mm
1034mm
1044mm
1059mm
1075mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
56mm
56mm
56mm
56mm
56mm
Wheel Flop
19.1mm
17.8mm
17.8mm
17.8mm
17.8mm
17.8mm
Standover Height
734mm
757mm
779.8mm
795mm
815.3mm
830.5mm
Tire to Pedal Spindle
83.2mm
170 mm cranks
88.2mm
170 mm cranks
98.1mm
170 mm cranks
108.1mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
138.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
50cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1687mm
1692mm
1702mm
1712mm
1727mm
1743mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:http://newalbioncycles.com/drake-frame